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В Челябинской области возбуждено дело о сговоре на торгах по поставке детских конструкторов

Происшествия
Сегодня, 13:09

Челябинское УФАС России возбудило дело по сговору на торгах по поставке робототехнических конструкторов и учебно-производственного оборудования в дома детского творчества и центры дополнительного образования детей региона.

В сговоре антимонопольщики подозревают ООО «ФГОС-Резерв», ООО «Дополнительное образование» и индивидуального предпринимателя.

Как сообщила агентству "Урал-пресс-информ" пресс-секретарь Челябинского УФАС Наталья Мартынюк, общая максимальная цена контрактов составила 65,6 миллиона рублей.

По предварительной информации, трое вышеназванных участников закупок (торги проходили с первого января 2018-го по март текущего года) использовали единую инфраструктуру, подавали заявки с одного IP-адреса и действовали в интересах друг друга.

"Указанный адрес использовался для подачи заявок на участие в торгах, подачи ценовых предложений и заключения контракта. Снижение цены контракта в таких торгах было незначительным, "ФгосРезерв" и ИП уступали заключение контракта "Дополнительному образованию". В результате компания заключала контракт по цене, максимально приближенной к его начальной стоимости", - отметила Наталья Мартынюк.

При вступлении в аукционы добросовестных участников подозреваемые в сговоре активно участвовали в торгах с более выгодными ценовыми предложениями.

По мнению антимонопольного органа, такие действия хозяйствующих субъектов, которые должны являться конкурентами, возможны только при достигнутых договоренностях.

Челябинское УФАС России полагает, что в действиях компаний по созданию на торгах псевдоконкуренции содержатся признаки нарушения пункта второго части первой статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Заседание комиссии Челябинского УФАС по рассмотрению дела о сговоре назначено на 20-е августа.

 

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