В Челябинской области возбуждено уголовное дело факту отравления подростка вейпом

В Челябинской области 13-летний подросток из Красноармейского района попал в реанимацию после того, как покурил вейп. Возбуждено уголовное дело.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

«По предварительным данным, подросток в течение нескольких дней курил вейп. В больнице подростку оказана необходимая помощь», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.