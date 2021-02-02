В Челябинской области задержан криминальный авторитет

Оперативники ГУ МВД по Челябинской области совместно с коллегами из ФСБ по региону задержали местного жителя, разыскиваемого за вымогательство. При работе с ним выяснилось, что в руки силовиков попал криминальный авторитет.
Южноуралец изначально был задержан силовиками за причастность к преступлению, предусмотренного статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Вымогательство». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«В ходе дальнейшей работы с обвиняемым по материалам сотрудников в УФСБ, ГУФСИН и уголовного розыска ГУ МВД области следствием регионального главка МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Занятие высшего положения в преступной иерархии», - сообщили в региональном полицейском главке.
Это официальная формулировка стражей порядка, а по сути силовиками был задержан криминальный авторитет.
Уже выяснялось, что он ранее был неоднократно судим. Сейчас его подозревают в разбое, вымогательстве и участии в незаконном обороте оружия.
Какие-либо подробности в интересах следствия пока не разглашаются.