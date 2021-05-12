В Челябинской области задержана банда мошенников со страховыми выплатами

Сотрудниками уголовного розыска главного управления МВД России по Челябинской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в сфере страхования. В уголовном деле фигурирует 16 человек.

По имеющейся информации, противоправную схему организовал житель города Кыштыма Челябинской области. Вместе со своим знакомым он подыскивал людей, готовых за денежное вознаграждение имитировать получение травм во время поездок на железнодорожном транспорте. Все согласившиеся проходили соответствующий инструктаж.

«Так, в августе прошлого года один из фигурантов, следуя на поезде из Тюмени в Кыштым, инсценировал падение и повреждение плеча. В дальнейшем он собрал необходимый пакет документов и передал в страховую компанию, в результате чего получил выплату, превышающую 1,3 миллиона рублей. При этом записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей указывают на то, что сразу после якобы полученной травмы подозреваемый выглядел совершенно здоровым, не испытывал дискомфорта и физического недомогания», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сразу в нескольких городах Южного Урала сотрудниками полиции при участии Росгвардии задержаны 16 подозреваемых.

В настоящее время установлены обстоятельства семи случаев мошенничества со страховыми выплатами на сумму порядка пяти миллионов рублей. Расследование осуществляет Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области.

Предполагаемому организатору группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные 15 участников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.