В Челябинской области женщина пыталась «заказать» экс-супруга

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Прокуратура Брединского района направила в суд уголовное дело в отношении 55-летней женщины, которая заказала убийство бывшего мужа. За расправу она обещала заплатить 100 тысяч рублей, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По версии следствия, в сентябре прошлого года женщина после судебных разбирательств с бывшим супругом решила его убить.

«С данной целью, по версии следствия, путем уговоров и обещания денежного вознаграждения 100 тысяч рублей склоняла своего знакомого к совершению убийства, обещая предоставить оружие для совершения убийства», - рассказала Мамаева.

Знакомый согласился и обратился в полицию с заявлением о намерении женщины. Потом в рамках оперативно-розыскных мероприятий он сымитировал убийство ее мужа, сообщил ей о том, что якобы расправился с ним, а тело спрятал в земле.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о пособничестве и подстрекательстве к приготовлению к убийству по найму (ч.ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Уголовное дело для рассмотрения по существу направили в Брединский районный суд.