В Челябинской области женщину оштрафовали за видео в Instagram

В Челябинской области жительница Аргаяшского района опубликовала в социальной сети Instagram оскорбительное видео, обращенное к определенному человеку. За уничижение ее оштрафовали на пять тысяч рублей.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в прокуратуру Аргаяшского района обратилась женщина с жалобой на публичное оскорбление в Интернете.

«Проверкой установлено, что в апреле 2021 года местная жительница с целью унижения чести и достоинства заявительницы в неприличной форме опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Instagram видео, высказав в адрес последней оскорбление в неприличной форме, чем унизила ее честь и достоинство», - рассказала Наталья Мамаева.

Таким образом, высказывание не соответствовало общепринятым нормам морали и поведения. Кроме того, слова были общедоступны.

Женщину признали виновной по части второй статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенной публично с использованием информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»).