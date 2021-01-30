В Чесменском районе спасли главу поселения и журналиста, замерзавших на трассе

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В Чесменском районе спасли главу поселения и журналиста, замерзавших на трассе

В Чесменском районе (Челябинская область) инспекторы ДПС пришли на помощь главе одного из сельских поселений, который вместе с журналисткой застрял в сугробе.

Чиновник вместе с представительницей прессы выехали на водоем, расположенный вблизи село Светлое, для проведения районного мероприятия. Однако транспортное средство увязло в снегу - самостоятельно выехать водитель и пассажир не сумели.

Инспекторы ДПС отделения МВД России по Чесменскому району, лейтенант полиции Азамат Бисенов и младший лейтенант полиции Максим Нагорняк, отработав на маршруте патрулирования в селе Светлом, возвращались в село Чесма и обратили внимание на стоящий в поле автомобиль.

«Подъехать к транспортному средству не представлялось возможным, в связи с чем сотрудники полиции приняли решение идти пешком. По прибытию на место они увидели, что транспортное средство плотно осело в сугробе, а женщина-пассажир уже начала сильно мерзнуть», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Сотрудники полиции приняли меры по прибытию специализированной техники для оказания помощи в буксировке машины, после чего инспекторы ДПС доставили сотрудницу СМИ в ближайший населенный пункт.