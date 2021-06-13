В День России пьяный челябинец ударил полицейского в лицо кулаком

Дебоширу, ударившему на челябинской Кировке полицейского в День России, 12-го июня, может «светить» уголовный срок. Скручивать пьяного горожанина пришлось четырем стражам порядка.

Инцидент произошел на песенном марафоне. К полицейским обратилась женщина, которая попросила усмирить дебошира, который вел себя агрессивно. Он был сильно пьян.

«На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправных действий гражданин не реагировал и применил насилие в отношении сотрудника полиции. Согласно ФЗ «О полиции» в отношении нарушителя была применена физическая сила, его доставили в отдел полиции «Центральный» УМВД по Челябинску для дальнейшего разбирательства», - сообщили агентству в пресс-службе регионального полицейского главка.

По данному факту проводится проверка. Материалы будут направлены в следственное управление СКР по Челябинской области для принятия процессуального решения по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Максимальная санкция статьи - пять лет лишения свободы.