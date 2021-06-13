13.06.2021
Банк России откроет в библиотеке Челябинска «Магию театра»
13.06.2021
Пожар рядом с зоопарком в Челябинске произошел не на объекте Челябэнерго
13.06.2021
В Челябинской области растет число новых случаев ковида, выявляемых за сутки
13.06.2021
В День России пьяный челябинец ударил полицейского в лицо кулаком
12.06.2021
В Челябинске открылся Детский клуб «Пони-Кони»
12.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 13 июня
В День России пьяный челябинец ударил полицейского в лицо кулаком
Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России
12.06.2021
Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами
11.06.2021
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021