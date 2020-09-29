В детском саду Магнитогорска малыш выпал из окна

В Магнитогорске (Челябинская область) заведующая детским садом оштрафована за падение мальчика из окна. Ребенок, которому еще не исполнилось и двух лет, оставшись без наблюдения взрослых, выпал из незакрытого окна.

Прокуратурой Ленинского района Магнитогорска установлено, малыш, которому исполнилось всего лишь год и девять месяцев, забрался на подоконник, расположенный в ясельной группе на первом этаже здания и выпал из незакрытого окна, получив травмы лица и головы. Об этом рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По данному факту главе города Магнитогорска прокурором внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого заведующая дошкольным учреждением привлечена к дисциплинарной ответственности.

Также в отношении заведующей возбуждено дело об административном правонарушении, мировым судьей ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.