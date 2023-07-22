В ДТП с лесовозом под Кыштымом пострадали шесть человек, в том числе свердловские спортсмены

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения лесовоза и УАЗа недалеко от Кыштыма (Челябинская область). Различные травмы получили члены команды Свердловской области по велоспорту и их тренер, находившиеся в этот момент на обочине дороги.

Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла 22 июля в 11 часов 40 минут на 16 км автодороги Кыштым-Б. Егоусты. Водитель лесовоза столкнулся с УАЗ, затем выехал на обочину встречной полосы и сбил группу велосипедистов и легковой автомобиль.

«56-летний водитель, управляя автомобилем УРАЛ 4320 с прицепом, по предварительным данным не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем УАЗ (за рулем был 61-летний мужчина), - сообщили в Госавтоинспекции. - После столкновения автомобили выехали на правую по ходу движения обочину, где совершили наезд на стоящий автомобиль Тойота, который от удара продвинулся вперед и совершил наезд на граждан, стоящих перед автомобилем. После чего все три автомобиля съехали в кювет».

Как сообщает минздрав Челябинской области, на место аварии прибыли три фельдшерские бригады скорой медицинской помощи Кыштыма.

В результате аварии пострадало шесть человек, в том числе трое детей, уточнили в министерстве. «Три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести в городскую больницу Кыштыма, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести», - пояснили в ведомстве. Одного пострадавшего ребенка эвакуировали на вертолете Медицины катастроф в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

На место аварии по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера выехала первый замминистра спорта Анна Кодина.

Как сообщается в Telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области, в аварии под Кыштымом пострадали шесть человек - ч

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил Минздраву региона включиться в процесс оказания помощи свердловским спортсменам. В Челябинскую область выехал министр спорта Леонид Рапопорт.