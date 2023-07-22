21.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 22 и 23 июля (18+)
21.07.2023
Многострадальный дом в Челябинске: не было газа, не было света, зато есть котлован
21.07.2023
В Чурилово неизвестный обстрелял припаркованные автомобили
21.07.2023
В Челябинске временно закроют движение по улице Татищева
21.07.2023
100 нарушений миграционного законодательства: южноуральские полицейские продолжают проверки
21.07.2023
Консультация специалиста: дополнительные перерывы «вредникам»
В ДТП с лесовозом под Кыштымом пострадали шесть человек, в том числе свердловские спортсмены
12.06.2023
В ДТП в Челябинской области погибло шесть человек, в том числе трое детей
05.01.2023
В новом году в ДТП на территории Челябинской области пострадали девять детей
04.01.2023
В Уйском районе при столкновении двух легковушек пострадали дети
13.10.2022
Три ребенка пострадали в аварии на трассе
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023