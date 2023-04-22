В ДТП с маршруткой в Челябинске пострадали шесть пассажиров

В Челябинске сегодня, 22 апреля, на Комсомольском проспекте опрокинулась маршрутка. Шести пассажирам понадобилась помощь медиков.

Как сообщает городская ГИБДД, авария случилась в 11 часов 10 минут напротив дома №70-В.

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса №75, мужчина 1992 года рождения ехал по Комсомольскому проспекту. На перекрестке с Солнечной он столкнулся с иномаркой «Митсубиси» под управлением мужчины 1986 года рождения, двигавшимся по Солнечной.

В результате столкновения маршрутка опрокинулась, пассажиры получили травмы. Госавтоинспекция Челябинска выясняет все обстоятельства случившегося.

Ход проверки, проводимой ГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси на Комсомольском проспекте, контролирует прокуратура Челябинской области.

Надзорное ведомство поставило на контроль и результаты административного расследования ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску.