В ДТП с вахтовым автобусом в ХМАО пострадали семеро южноуральцев, в том числе 2 миассцев

Жители Челябинской области, работающие вахтовым методом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), попали в ДТП с участием вахтового автобуса. Губернатор Алексей Текслер взял под личный контроль ситуацию с южноуральскими вахтовиками.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, авария с участием вахтового автобуса, в котором ехали рабочие с Южного Урала, произошла в четыре часа утра в четверг, четвертого июня, на 237 километре промысловой автодороги «Лянтор – Карымкары». В момент ДТП в автобусе находилось 14 человек.

По предварительным данным, у автобуса лопнуло заднее колесо, после чего он съехал в кювет и перевернулся.

В результате происшествия были госпитализированы четверо человек с травмами различной степени тяжести. Снавиацией они доставлены в больницы Ханты-Мансийска, Лянтора и в поселок Карымкары Октябрьского района.

«По поручению Алексея Текслера его первый заместитель Ирина Гехт и минздрав области поддерживают связь с медицинскими службами Югры», - отметили в пресс-службе правительства.

По уточненным данным, в областную клиническую больницу Ханты-Мансийска госпитализировано два жителя Миасса (Челябинская область).

«У обоих состояние средней тяжести, в оперативном вмешательстве пациенты не нуждаются. Медики Югры оказывают южноуральцам необходимую помощь», - отметили в региональном правительстве.