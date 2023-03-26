В ДТП в Челябинской области погибли пять человек, их них четверо подростков

Пять человек, из них четверо несовершеннолетних, погибли в дорожно-транспортном происшествии на территории Троицкого района Челябинской области, сообщает областная Госавтоинспекция.

Автоавария произошла в ночь на 26 марта время на 117-м километре автодороги Челябинск – Троицк. Автомобиль ВАЗ-21102 столкнулся со встречно идущим большегрузом с полуприцепом «Ивеко».

В результате ДТП погибли водитель легковушки (21-летняя девушка) и четверо пассажиров - двое юношей и две девочки в возрасте от 13 до 15 лет.

«По предварительным данным, компания ехала из поселка Ясные Поляны в поселок Карсы Троицкого района», - пояснили в Госавтоинспекции». Находившаяся за рулем ВАЗа девушка имеет стаж вождения с 2019 года, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекалась.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах и причинах произошедшего.