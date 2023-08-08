В Еткульском районе пострадала юная спутница «бесправного» мотоциклиста

В Еткульском районе (Челябинская область) 14-летняя девочка пострадала после опрокидывания мотоцикла.

Водитель, 15-летний подросток, не имел прав и ездил на незарегистрированном «Урале».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, инцидент произошел ночью шестого августа в деревне Писклово. Мотоцикл опрокинулся на улице Советской – юный водитель потерял управление.

Пассажирка получила телесные повреждения и была госпитализирована на скорой в Челябинск.

По факту происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Как отмечают в Госавтоинспекции, число ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта летом значительно увеличивается, и напоминают родителям о возможных последствиях. КоАП РФ предусматривает административный штраф по статье 12.1 «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке» и статье 12.6. «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов».

Кроме того, родителей несовершеннолетних водителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.