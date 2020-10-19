В Карабаше мошенница пыталась «навариться» на собачьем мини-приюте

Уже около года неравнодушные жительницы Карабаша Людмила Кокшарова, Татьяна Миндовская и Галина Ломонос на свою небольшую зарплату и пенсию содержат в городе мини-приют для собак «Уши, лапы, хвост». Денег никогда не собирали, но недавно выложили пост о существовании приюта в местную группу в соцсетях, и жители стали сами предлагать помощь. Вскоре появились и мошенники.

«Я выставила пост, и одна женщина попросила у меня номер карты, чтобы выслать деньги. И тут какая-то Виктория Шин тут же пишет этой женщине, что, дескать, она» помощница Галины, волонтёр, высылайте деньги мне, это карта Галины». Я свою карту никогда не выставляла, мы и деньги-то никогда не собирали, потому что у нас пока что нет НКО, и многие люди могут подумать, что мы потратим деньги на свои нужды. Собак мы держим на своем участке, у Людмилы есть два дома и большой двор, один дом нежилой, там у нас и живут сейчас семнадцать собак, и ещё трёх нам скоро нужно будет забрать», – рассказывает организатор мини-приюта Галина Ломонос.

К сожалению, ситуация с муниципальными приютами в Карабаше очень печальная. Таких приютов здесь нет и не было никогда. Раньше бездомных собак отстреливали, потом в городе организовали отлов. Тендер на пункт кратковременного содержания животных выиграл предприниматель Талант Абдыкаримов, он должен был ловить собак, стерилизовать, вакцинировать против бешенства и других заболеваний, ухаживать после операции и потом либо пристраивать, либо отпускать в привычную среду обитания.

По словам Галины, всего за месяц работы он получил около 400 тысяч. Между тем, собаки содержались в отвратительных условиях. А потом Талант вообще куда-то уехал, а всех собак якобы раздал за один день.

«Когда мы туда приехали, мы обнаружили двух щенков, им некуда было бежать, и они вернулись на то место, где был ранее этот пункт кратковременного содержания животных. Нам было жалко их там оставлять, и мы взяли их к нам», – вспоминает Галина.

После этого городские власти заключили договор с Копейском и бродячих собак отвозят туда на вакцинацию и стерилизацию. Однако, по словам Галины, и здесь не все ладно - и условия содержания собак оставляют желать лучшего, и отлавливаются не все собаки, а только те, что не боятся людей.

«Мы сделали больше для города, чем те люди, что отлавливают собак за деньги!», – пишут создательницы мини-приюта «Уши, Лапы, Хвост» в своей группе. И действительно, всех собак они стараются пристраивать через группу в соцсетях и через знакомых. Вот только сейчас у них на содержании находятся целых 17 собак, им нужно делать прививки и ветеринарные паспорта.

Сейчас начали потихоньку помогать депутаты. К примеру, Олег Введенский и Иван Беспалов привезли доски для строительства вольеров, Светлана Загитова перевела 5 тысяч рублей, на которые волонтеры съездили в Челябинск и стерилизовали трех собак, потому что в Карабаше нет ветклиники. Теперь нужно стерилизовать ещё 6 щенков.

Также в мини-приюте падает забор, и собаки могут легко убежать, ловить их пенсионерке довольно трудно. Значит, выхода нет – нужна помощь неравнодушных людей в починке забора.

«Обращались к мэру Олегу Буданову, он обещал помочь. Ещё в марте передал все документы юристу на оформление НКО. Когда мы его оформим, мы сможем получать гранты от государства. Да и у людей будет больше доверия к нам, – рассказывает Галина.

После случая с мошенницей Галина написала пост , где указала свой счёт, чтобы избежать подобных ситуаций.