В Карабаше на крыльце дома обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями

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В Карабаше на крыльце дома обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями

В Карабаше (Челябинская область) сотрудники Росгвардии по «горячим» следам задержали подозреваемых в убийстве 38-летнего жителя. Его тело с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено на крыльце жилого дома в Карабаше.

Ночью девятого марта бойцы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Челябинской области получили от сотрудников полиции сообщение о том, что на крыльце дома, расположенного по улице Дзержинского в Карабаше обнаружен мужчина без признаков жизни.

«Прибывшие на место происшествия, росгвардейцы, совместно с сотрудником уголовного розыска, обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Рядом с трупом лежал нож. Сотрудник полиции пояснила, что в доме находятся двое мужчин. Бойцы вневедомственной охраны приняли решение установить их личности и проверить на возможную причастность к совершению тяжкого преступления», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Преступниками оказались ранее судимые за имущественные преступления местные жители. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Мужчины задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящий момент по данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело.