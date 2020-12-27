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В Карталах из-за коммунальной аварии без отопления остались более семи тысяч человек

В Карталах (Челябинская область) из-за гидравлического удара на сетях произошла крупная коммунальная авария. В результате без тепла остались 106 жилых домов и девять социальных объектов.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, вечером 26 декабря произошел гидравлический удар на котельной. Повреждены оказались две трубы, выведены из строя четыре котла. Без теплоснабжения осталось 106 многоквартирных жилых домов с количеством проживающих 7300 человек и девять социально-значимых объектов: одна больница, шесть детских садов и две школы.

Сейчас проводятся работы по подключению резервных котлов и восстановлению поврежденных труб бригадами ООО ЮУТК «ТеплоСервис».

В администрации Карталинского района принято решение о введении режима «повышенной готовности».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», днем ранее, 25 декабря, крупная коммунальная авария произошла в Златоусте. Из-за прорыва на теплотрассе без отопления остались 72 многоквартирных дома и девять объектов социальной сферы.

Автор: Инна Шемаева
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Телефоны:

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  • 260-51-33
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22.12.2020 17:57
Торгово-промышленная палата возрождает семейные династии
22.12.2020 17:53
В Магнитогорске назвали лучших журналистов
22.12.2020 17:44
Очистные сооружения Челябинска ждет реконструкция на несколько миллиардов
22.12.2020 17:21
Финансирование Челябинского и Каштакского боров будет увеличено
22.12.2020 17:18
Челябинцы получили возможность прописываться в СНТ
22.12.2020 17:14
Какое-либо строительство рядом с памятником Курчатову в Челябинске отныне невозможно
22.12.2020 17:03
Бюджет Челябинска принят, но ожидаются поправки
22.12.2020 16:52
В 2020 году челябинцы стали рассчитываться с «смартфонами» чаще
22.12.2020 16:43
В среду в Челябинской области чуть потеплеет
22.12.2020 16:03
В Челябинской области все школы вышли с карантина по ОРВИ
22.12.2020 15:51
Памятник танкистам-добровольцам в Челябинске переходит в собственность города
22.12.2020 15:37
В Челябинске ужесточили требования к качеству компенсационных посадок
22.12.2020 15:36
Текслеру достались два шара со всероссийской «Ёлки желаний»
22.12.2020 15:34
Власти Челябинска девятый год не могут ввести в эксплуатацию путепровод на улице Шагольской и дорогу в Чурилово
22.12.2020 15:23
«Сотрудники» банка обогатились за счет доверчивого челябинца
22.12.2020 15:04
Челябинец полгода держал детей взаперти
22.12.2020 15:03
В Металлургическом районе Челябинска заменят тысячи светильников
22.12.2020 14:36
О перспективах рынка кредитных карт узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
22.12.2020 14:35
Текслер: В части уборки не должно быть никаких новогодних каникул
22.12.2020 13:59
Челябинская область обновила парк школьных автобусов
22.12.2020 13:57
Директора молокозавода, обманувшего минсельхоз, выпустили из СИЗО
22.12.2020 13:56
Госдума приняла закон о вытрезвителях
22.12.2020 13:25
МегаФон «запустил голос» в сетях LTE
22.12.2020 13:17
Добыча камня на Кочкарском карьере может обернуться уголовными делами
22.12.2020 13:16
Прокуратура Челябинска потребовала, чтобы мэрия занялась дорогами
22.12.2020 13:13
В Снежинске директор спортшколы заплатит 60 тысяч за захват берега озера
22.12.2020 12:45
В Златоусте неизвестные испортили лед для новогодних детских городков
22.12.2020 12:22
Минкульт Челябинской области требует применить санкции к «Бревки Бар»
22.12.2020 12:18
Южный Урал ассоциируется у российских фигуристов с пельменями, снегом и метеоритом
22.12.2020 12:05
В Челябинской области сокращается число подтвержденных случаев ковида за сутки
22.12.2020 11:14
Текслер - главам: Давайте вот без этого
22.12.2020 11:10
Задержан копейчанин, который «заминировал» полицию
22.12.2020 11:08
ММК снижает травматизм на производстве с помощью мобильного приложения
22.12.2020 10:43
В Челябинске появилась ёлка с волшебными варежками
22.12.2020 10:40
В Челябинской области опора ЛЭП повисла на проводах после тарана ВАЗа
22.12.2020 10:26
В Красноармейском районе общественники с поличным поймали «черных лесорубов»
22.12.2020 10:25
Туристы со всей России мечтают встретить Новый год на Таганае
22.12.2020 10:23
Президент исполнил желание девятилетнего Димы из Челябинска
21.12.2020 21:27
Текслер потребовал организовать новогодний досуг южноуральцев с учетом пандемии
21.12.2020 18:08
Где челябинцы могут запускать праздничные салюты. Список мест
21.12.2020 17:56
Алексей Текслер и Александр Глазков вошли в обновленный состав Госсовета
21.12.2020 17:35
Анонсы событий и мероприятий на 22 декабря
21.12.2020 17:20
В Челябинске откроют памятник Николаю Патоличеву
21.12.2020 17:12
В Челябинске автомобилисты построили из внедорожников елку
21.12.2020 16:57
Южноуральский минздрав презентует корпоративные календари «Врачи.COVID. Хобби»
21.12.2020 16:46
Наградили челябинцев, который помогали ликвидировать последствия взрыва ковидной станции
21.12.2020 16:32
Прогноз погоды на вторую половину декабря и новогоднюю ночь
21.12.2020 16:28
Школа экотуризма Златоуста выиграла грант на создание экотропы на Лысую сопку Уреньги
21.12.2020 16:26
В Копейске аферисты, представляясь сотрудниками администрации, выманивают деньги у бизнесменов
21.12.2020 16:06
Во вторник в Челябинской области – небольшой снег
21.12.2020 15:56
В России могут начать зарабатывать на частных вытрезвителях
21.12.2020 15:40
В Челябинской области начнет работу автоинформатор по ковиду
21.12.2020 15:37
На улицах Мира и Дегтярева в Челябинске появился незапланированный каток
21.12.2020 15:26
В Челябинске полностью расселили десять многоквартирных домов
21.12.2020 15:07
У жителя Еткуля полицейские Челябинска изъяли тысячу доз героина
21.12.2020 15:05
В Кыштыме спасли пса, который провалился в 13-метровую шахту
21.12.2020 14:39
Южноуральские студенты-медики, проходящие практику в ковидных больницах, получат спецдоплату
21.12.2020 14:37
Подрядчик сорвал сроки строительства набережной в Челябинске по вине чиновников
21.12.2020 14:22
В Верхнеуральске афера с жильем для детей-сирот переросла в уголовное дело
21.12.2020 14:16
Разработки челябинской компании «Интерсвязь» внедрят в столице Беларуси
21.12.2020 13:55
Жители Челябинской области не готовы делать прививку от COVID
21.12.2020 13:51
Челябинские архитекторы работают над созданием рейтинга проектов жилой застройки
21.12.2020 13:45
ВТБ увеличил продажи розничных кредитов в полтора раза
21.12.2020 13:29
В МФЦ Челябинска обсуживать клиентов будет робот
21.12.2020 13:27
ММК признан одним из лучших экспортеров Челябинской области в 2020 году
21.12.2020 13:25
В Челябинской области за сутки скончалось 11 пациентов с ковидом из пяти муниципалитетов
21.12.2020 13:17
Южноуралец осужден за поджог кафе в хаски-центре
21.12.2020 13:16
В Челябинской области сокращается число классов на карантине по ОРВИ
21.12.2020 12:59
По поручению президента ММК награжден за бескорыстный вклад в борьбу с коронавирусом
21.12.2020 12:39
Бары и рестораны Челябинска научились не нарушать ковидные запреты
21.12.2020 12:38
В Челябинске вынесли приговор вахтеру больницы, убившему пациента
21.12.2020 12:36
Текслер, Котова и ОНФ помогли челябинскому пенсионеру без ног выиграть суд против ТСЖ
21.12.2020 12:11
«Урал-пресс-информ» дарит билеты в театр за рецепты салатов
21.12.2020 12:09
«Ростелеком» подарил южноуральским селянам бесплатный интернет
21.12.2020 12:05
Нехорошие жители Челябинска портят новогоднее оформление города
21.12.2020 11:47
ЗАТО Челябинской области получат вакцину от регионального минздрава
21.12.2020 11:33
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 33 тысячи
21.12.2020 11:31
Полицейские Челябинска накрыли подпольное казино на Кировке
21.12.2020 10:59
В детский дом Челябинской области завезли маски
21.12.2020 10:56
В Челябинскую область поступила третья крупная партия вакцины от ковида
21.12.2020 10:34
В нацпарке «Зигальга» достраивают дом для гостей и охранников
21.12.2020 10:32
Сегодня можно будет увидеть редчайшее соединение Юпитера и Сатурна и звездопад
21.12.2020 10:30
В администрации Челябинска кадровые перестановки
21.12.2020 10:29
В Челябинской области морозный понедельник, местами снег
21.12.2020 00:08
В Челябинской области подтверждено 312 случаев ковида за сутки
20.12.2020 22:29
В понедельник – День зимнего солнцестояния, астрономическая зима
20.12.2020 22:21
Шаг в небо челябинских «воинов»
20.12.2020 20:24
В Челябинской области в аварии погибли четырехлетний мальчик и его мама
20.12.2020 19:37
На северо-западе Челябинска Lexus протаранил легковушку
20.12.2020 16:28
Южноуральские чекисты отмечают профессиональный праздник