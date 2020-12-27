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В Карталах из-за коммунальной аварии без отопления остались более семи тысяч человек

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В Карталах из-за коммунальной аварии без отопления остались более семи тысяч человек

В Карталах (Челябинская область) из-за гидравлического удара на сетях произошла крупная коммунальная авария. В результате без тепла остались 106 жилых домов и девять социальных объектов.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, вечером 26 декабря произошел гидравлический удар на котельной. Повреждены оказались две трубы, выведены из строя четыре котла. Без теплоснабжения осталось 106 многоквартирных жилых домов с количеством проживающих 7300 человек и девять социально-значимых объектов: одна больница, шесть детских садов и две школы.

Сейчас проводятся работы по подключению резервных котлов и восстановлению поврежденных труб бригадами ООО ЮУТК «ТеплоСервис».

В администрации Карталинского района принято решение о введении режима «повышенной готовности».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», днем ранее, 25 декабря, крупная коммунальная авария произошла в Златоусте. Из-за прорыва на теплотрассе без отопления остались 72 многоквартирных дома и девять объектов социальной сферы.