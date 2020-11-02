В Каслинском районе перевернулась лодка с рыбаками

В Каслинском районе (Челябинская область) рыбак утонул, отправившись за ловлю рыбы с товарищем. Резиновая лодка перевернулась. Из ледяной воды мужчина вылезти не смог.

Кыштымский поисково-спасательный отряд также выезжал на ЧП с рыбаками. Два товарища, вышли на рыбалку с лодки на озере Синара (Каслинский район). Лодка перевернулась, оба мужчины оказались в ледяной воде.

«Когда один из них выбрался на берег, найти товарища на берегу и на поверхности воды он не смог. Для поиска попавшего были вызваны спасатели, но еще до их приезда тело погибшего 50-летнего рыбака обнаружили и смогли самостоятельно достать из воды родственники», - сообщили прес-секретарь поисково-спасательной службы региона Марина Яковлева.

Еще одно ЧП на воде произошло в селе Смородинка. 70-летний мужчина отважился выйти в местный карьер Горбатый на рыбалку также на надувной лодке. Ее резиновый борт был насквозь прорезан льдиной, она начала уходить под воду. Мужчина успел догрести до ближайшего островка и стал ждать, что его кто-нибудь заметит.

Насквозь промокшего и замерзающего рыбака спасатели эвакуировали с острова на берег карьера уже на своей лодке, медицинская помощь рыбаку не понадобилась.