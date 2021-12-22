В Каслях будут судить бывшего начальника полиции, который присваивал премии подчиненных

Каслинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника ОМВД России по Каслинскому району и его заместителя - начальника полиции, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Злоупотребление должностными полномочиями».

Как сообщили в прокуратуре региона, установлено, что бывший начальник ОМВД в декабре 2019 года установил некоторым сотрудникам стимулирующие выплаты в повышенном размере. Затем часть премий (27 тысяч рублей) он забрал у подчиненных.

Кроме того, в период с июня по декабрь 2020 обвиняемые совместно злоупотребили своими должностными полномочиями путем неправомерного изъятия у некоторых сотрудников части полученных денежных премий в размере 129 160 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Указанные сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд.