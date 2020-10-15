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В Каслях сотрудники МЧС ликвидируют крупный лесной пожар

Происшествия
Сегодня, 10:49
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В Челябинской области сотрудники Каслинского пожарно-спасательного гарнизона совместно с работниками лесхоза работают на тушении крупного лесного пожара на площади 25 гектаров.

Горит лесная подстилка. Работу осложняют ветреная погода и горная, болотистая местность.

На тушении крупного лесного пожара задействованы 32 человека и семь единиц техники. К месту возгорания направлена специализированная пожарно-спасательная часть, служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях. Запланировано увеличение группировки до 94 человек и 16 единиц техники.

Угроза населенным пунктам отсутствует.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Сухая осень с ветреными периодами – благоприятная погода для возникновения природных пожаров. В такой период даже выброшенная из окна автомобиля непотушенная сигарета может стать причиной его возникновения лесного.

Сотрудники МЧС напоминают: необходимо строго соблюдать противопожарный режим и требования правил пожарной безопасности.

 

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