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В Каслях спасатели четвертые сутки ищут пропавшего рыбака

Происшествия
Сегодня, 16:03
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В Каслинском районе (Челябинская область) продолжаются поиски мужчины, который с дочкой отправился на рыбалку. Они были на разных лодках и в какой –то момент девушка потеряла папу из вида.

В пятницу, 16 октября, дочь с папой на двух лодках вышли на рыбалку на озеро Шаблиш. Дочь потеряла из виду лодку папы, а позже и на берегу дождаться его не смогла. Поисковые работы ведут спасатели Кыштымского поисково-спасательного отряда, пешком обходят и осматривают сильно заросший камышом берег, на воде поиск проводится с моторной лодки, на мелководье – в костюмах «Енисей». 64-летний мужчина до сих пор не найден.

Купальный сезон закончился, но статистику происшествий на воде еженедельно продолжают пополнять ЧП с отдыхающими и рыбаками.

«Так, на озере Увильды трое отдыхающих взяли пластиковую весельную лодку и вышли на прогулку по водной глади уникального озера. У берега вода была спокойной, а вот уже в 100 метрах от него лодку подхватила штормовая волна, доходившая до 70 сантиметров в высоту, и стала быстро уносить людей в неизвестном направлении. «Прогулочная яхта» причалила к одному из островов, сказать где находятся пострадавшие не могут, подать хоть какой-то сигнал – тоже, одеться теплее - не догадались», - сообщили пресс-секретарь областной службы спасения Марина Яковлева.

Район, в котором все это случилось, престижный, плотно застроен частными владениями. Подъезда к берегу нет – все перегорожено шлагбаумами, заборами и воротами на замках. К воде все снаряжение: фонари, лодку, мотор, генератор, «осветительный столб», спасатели переносили на руках. К счастью, дежурной группе мобильного поисково-спасательного отряда помог местный житель, узнавший о случившемся на озере. Житель поселка Красный Камень вышел на небольшой лодке к островам, нашел терпящих бедствие. Он и подсказал спасателям место ЧП, показал ориентиры, помог найти на одном из островов,  оставшихся и уже малоподвижных от холода «горе туристов».

 

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