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В Каслях за деньги можно было получить липовое свидетельство об обучении в автошколе

Происшествия
Сегодня, 15:29
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В Каслях (Челябинская область) прокуратура направила в суд уголовное дело о получении денег за незаконную выдачу свидетельств об окончании автошколы. Люди не учились, но получали доступ к сдачи экзаменов в ГИБДД.

По версии следствия, председатель аттестационной комиссии автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Перекресток» незаконно получил от восьми жителей Каслинского района денежные средства в размере 190 тысяч рублей за выдачу свидетельств о профессии водителей категории «А», «В», «С», «СЕ» без прохождения данными лицами соответствующего обучения и сдачи итогового экзамена.

Об этом сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

В итоге пять человек получили в ГИБДД водительские удостоверения.

Прокуратурой решается вопрос об обращении в суд с исковыми требованиями о признании недействительными выданных свидетельств о профессии водителя и водительских удостоверений.

 

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