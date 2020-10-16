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В Кизильском районе полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя

Происшествия
Сегодня, 10:21
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В Кизильском районе (Челябинская область) пьяный водитель, лишенный прав, устроил гонки с сотрудниками ДПС. Полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя.

Инспекторы ДПС пытались остановить машину, водитель которой нарушил правила дорожного движения. Проигнорировав требование полицейских, правонарушитель попытался скрыться. Было организовано преследование.

«В целях остановки транспортного средства инспектор ДПС применил табельное оружие. После этого автомобиль остановили, водителя задержали. Им оказался местный житель, находившийся за управлением транспортным средством в состоянии опьянения будучи лишенным водительского удостоверения», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Мужчина привлечен к административной ответственности по семи статьям КоАП, в том числе за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии мужчине судом назначено наказание в виде административного ареста на десять суток.

 

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