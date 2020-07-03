В колонию отправились жители Челябинска, которые пытались похитить из банков 10 миллионов рублей

Приговором Советского районного суда Челябинска осуждены четыре жителя Челябинска, которые совершили налет на отделение «Челябинвестбанка» и ПАО «Росгосстрах Банк». Сотрудники успели вовремя нажать на тревожную кнопку, а преступники сбежали с места преступления.

Инцидент произошел в марте 2018 года произошел после закрытия отделения «Челябинвестбанка», расположенного в Советском районе Челябинска.

«Обвиняемые незаконно проникли в помещение отделения, применяя насилие не опасного для жизни и здоровья в отношении сотрудниц банка, высказывая угрозы применения такого насилия, они потребовали передачи ключи от кассы банка», - рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Один из налетчиков заметил сработку сигнализации, о чем сообщил подельникам. Преступники скрылись с места преступления. В случае доведения преступления до конца, обвиняемые могли открыто похитить денежные средства, принадлежащие банку на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.

Ранее обвиняемые совершили налет на операционный офис «Страховой отдел в Южноуральске» Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк», где применили насилие, здоровья в отношении сотрудниц офиса, в целях получения ключей от кассы.

Один из подельников, опасаясь того, что сотрудница банка могла успеть нажать тревожную кнопку для вызова сотрудников охраны, сообщил об этом «коллегам» по преступлению, после чего они сразу убежали. В кассе тогда находилось свыше миллиона рублей.

Уголовное дело было расследовано следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области.

Приговором суда налетчикам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от шести с половиной до семи с половиной лет. Отбывать наказание они будут в колонии особого режима.