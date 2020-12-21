На улицах Мира и Дегтярева в Челябинске появился незапланированный каток

В Копейске аферисты, представляясь сотрудниками администрации, выманивают деньги у бизнесменов

В Копейске (Челябинская область) активизировались мошенники, которые звонят предпринимателям, представляясь сотрудниками администрации, сообщат о проведении проверки и просят приобрети им подарки или положить денег на мобильные телефон.

Администрация Копейска сообщила о появившихся случаях мошенничества с использованием имен должностных лиц администрации.

«Неизвестные звонят на телефонные номера руководителей предприятий города с информацией о проведении проверки и просьбой приобрести подарки или перевести деньги на телефонный номер.

любые подобные звонки неправомерны, о них необходимо сообщать в правоохранительные органы и ни в коем случае не выполнять просьбы мошенников»,- сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

Это уже далеко не первые и не единичные случаи, когда мошенники представляются чиновниками и высокопоставленными лицами.

Так, аферисты от имени и якобы по поручению главы Челябинска Натальи Котовой собирали деньги в благотворительный фонд. Также мошенники звонили бизнесменам и руководителям фирм от имени прокуроров. Они вымогали дорогой коньяк и деньги. Взамен обещали помочь урегулировать вопрос с надзорными проверками. Представлялись аферисты и главами городов и районов. Они звонили на предприятия общепита и в рестораны. Под предлогом заказа банкета на условии, что им потребуется определенный вид качественного и дорогостоящего алкоголя со склада знакомого поставщика, предлагали представителям кафе и ресторанов перечислить денежные средства на их счет.

А еще аферисты, представляясь руководством либо сотрудниками главного управления МЧС России по региону, предупреждали предпринимателей о якобы предстоящих проверках и предлагали урегулировать этот вопрос за деньги.