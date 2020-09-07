В Копейске автоледи с просроченными правами сбила ребенка

В Копейске (Челябинская область) 48-летняя женщина сбила ребенка, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Срок действия ее водительского удостоверения истек три года назад.

ЧП произошло пятого сентября около восьми часов вечера у дома № 1 по проспекту Славы.

«Женщина, управляя автомобилем Тойота Корола, не имея пpaва управления транспортным средством (срок действия водительского удостоверения истек в 2017 году), coвершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего пpoезжую часть дороги по регулирyeмому пешеходному пepeходу в сопровождении взрослого», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП шестилетний мальчик получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.