В Копейске бойцы челябинского ОМОН спасли от пожара старушку с внуками

В Копейске (Челябинская область) помогли тушить пожар в садовом товариществе и спасли дом пожилой бабушки от возгорания. Также они помогли ей выбраться с внуками из жилища.

Росгвардейцы находились на служебном задании, но увидев полыхающее двухэтажное здание в садовом товариществе, бросились на выручку. Пятеро бойцов эвакуировали соседей и начали тушить пламя, вплотную подошедшее по сухостою к соседнему дому. Внутри него находились пенсионерка с двумя внуками.

«Пятеро бойцов отряда мобильного особого назначения эвакуировали соседей и начали тушить пламя, вплотную подошедшее по сухостою к соседнему дому. Внутри него находились пенсионерка с двумя внуками. До приезда пожарного расчета нам удалось сдержать распространение пламени на ближайшие участки», - сообщили в Росгвардии.

«Если бы не парни, я бы осталась без дома. Одна, даже с водой, я бы ничего не сделала. Откуда они появились, не знаю. И так быстро все заливали. Спасибо им большое, они будто спустились с неба», - вспоминает Нина Масленникова.

По предварительным данным, причиной возгорания дома стало неосторожное обращение с огнем. Один человек погиб.