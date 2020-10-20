В Копейске будут судить машиниста тепловоза за кражу 500 литров дизеля

В Копейске (Челябинская область) передано в суд уголовное дело в отношении 25-летнего машиниста тепловоза, обвиняемого в краже дизельного топлива и задержанного с поличным оперуполномоченными уголовного розыска во время оперативно-розыскных мероприятий на станции Потанино.

Полицейская проверка показала, что во время стоянки тепловоза машинист слил топливо из его бака в пластиковые емкости, которые находились в кузове грузового автомобиля и которые подозреваемый планировал позже вывезти, чтобы продать топливо, а деньги потратить на личные нужды.

Всего машинист слил более 530 литров дизельного топлива, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.