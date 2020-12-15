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В Копейске четверо парней избили росгвардейца

В Копейске (Челябинская область) четверо пьяных парней избили сотрудника Росгвардии из-за замечания, сделанного в магазине. Боец получил множественные повреждения и сейчас находится в больнице.

Инцидент произошел на проспекте Славы возле популярного алкомаркета. Сотрудник Росгвардии был выходном дне вместе с супругой делал покупки магазине, когда в помещение торговой точки вошли пьяные молодые люди. Они курили и громко матерились. На замечания продавцов парни не реагировали. Сотрудник Росгвардии сделал им замечания и попросил покинуть магазин.

«Когда росгвардеец вышел на улицу, на него напали четыре человека и нанесли ему телесные повреждения.

Прибывший на место по сигналу «тревога» экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал нападавших и доставил их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказал руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

У избитого сотрудника Росгвардии множественные телecные повреждения. Ceйчас он находится в больнице