В Копейске четверо парней избили росгвардейца

В Копейске (Челябинская область) четверо пьяных парней избили сотрудника Росгвардии из-за замечания, сделанного в магазине. Боец получил множественные повреждения и сейчас находится в больнице.
Инцидент произошел на проспекте Славы возле популярного алкомаркета. Сотрудник Росгвардии был выходном дне вместе с супругой делал покупки магазине, когда в помещение торговой точки вошли пьяные молодые люди. Они курили и громко матерились. На замечания продавцов парни не реагировали. Сотрудник Росгвардии сделал им замечания и попросил покинуть магазин.
«Когда росгвардеец вышел на улицу, на него напали четыре человека и нанесли ему телесные повреждения.
Прибывший на место по сигналу «тревога» экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал нападавших и доставил их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказал руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.
У избитого сотрудника Росгвардии множественные телecные повреждения. Ceйчас он находится в больнице