В Копейске девочка получила травму глаза на сломанной детской площадке

В Копейске (Челябинская область) прокуратура проверит факт получения травмы двухлетней девочкой на детской площадке в сквере имени М.И. Калинина. Малышка провалилась между досок и повредила глаз.

Прокуратура проводит проверку по размещенной во «Вконтакте» информации мамы травмированной девочки.

По словам женщины, в понедельник, 10 мая, она с ребенком шла мимо детского комплекса. Девочка побежала на площадку, поднялась по ступенькам и побежала по деревянному настилу. Там она провалилась в дырку, где отсутствовала деревянная перекладина. Мать в комментариях к посту уточнила, что издалека она не увидела пустоту вместо бруска.

На глазу и девочки образовалась гематома. Кроме того, ребенок лишился ресниц.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению безопасности несовершеннолетних на игровых площадках лицами, ответственными за их содержание, - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - По результатам проверки в случае выявления нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования».