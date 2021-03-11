В Копейске экипаж Росгвардии попал в ДТП на пути в дом ребенка

В Копейске (Челябинская область), направляясь на вызов в областной дом ребенка, экипаж Росгвардии попал в аварию. К счастью, обошлось без пострадавших.
ДТП произошло вечером десятого марта. Наряд группы задержания, двигаясь по улице Борьбы города Копейска, получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на охраняемом объекте (областной дом ребенка).
«На перекрестке улиц Борьбы и Лихачёва, двигаясь на запрещённый сигнал светофора с включенными - для беспрепятственного проезда - проблесковыми маячками и звуковым сигналом, экипаж Росгвардии столкнулся с автомобилем «Лада Веста», начавшим движение с улицы Лихачева», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.
По его словам, в данной аварии никто не пострадал.
Также в Рогвардии сообщили, что вызов из областного ребенка был ложным: произошло срабатывание кнопки тревожной сигнализации из-за отключения электричества.