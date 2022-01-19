В Копейске на уроке физкультуры умер школьник

Сегодня, 19 января, в седьмой школе Копейска (Челябинская область) на уроке физкультуры умер ученик девятого класса. Причины смерти выясняются.

Трагедия произошла во время пробежки. Подростку стало плохо на уроке физкультуры.

«Были оперативно проведены реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не помогли. Сейчас на месте работают следственные органы. Причины смерти выясняются. Администрация Копейского городского округа держит ситуацию на контроле», - говорится в сообщении в официальной группе в социальной сети администрации Копейска.

«При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе судебно-медицинского исследования будет установлена причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.