17.04.2021
В Копейске один рабочий погиб и двое отравились токсичными парами
17.04.2021
В 2021 году в Челябинской области откроются пять библиотек нового поколения
17.04.2021
В Челябинской области открыты новые пункты вакцинации от ковида
17.04.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 114 случаев ковида
17.04.2021
В результате столкновения четырех автомобилей на трассе М-5 под Миассом погиб один человек
16.04.2021
В Челябинске демонтаж павильона на Тополиной аллее начался сразу после сигнала жителей
13.01.2020
Детский сад, в котором отравились дети, проверяет СК
08.08.2019
Минздрав уточнил причину отравления пятерых жителей Карталов
08.08.2019
В Карталах пятеро человек отравились угарным газом
14.02.2019
Суд закрыл кафе на автовокзале Челябинска, в котором пассажир отравился сосиской в тесте
Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
16.04.2021
Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих
16.04.2021
Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
16.04.2021
Сжигает быстро и безопасно: изобретатель из Челябинска создал чудо-печку для садоводов
15.04.2021
Глава посоветовал жителям Красногорского отстаивать воду с привкусом
15.04.2021