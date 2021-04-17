В Копейске один рабочий погиб и двое отравились токсичными парами

В Копейске (Челябинская область) сотрудники одного из предприятий отравились токсичными парами. Один рабочий погиб, двое госпитализированы. Следователи проводят проверку по данному факту.

Как сообщает СУ СКР по Челябинской области, вечером в пятницу, 16 апреля, на территории промышленного предприятия обнаружено тело рабочего. Еще двое рабочих были госпитализированы в лечебное учреждение с признаками токсического отравления.

По предварительной информации, рабочие производили внутреннюю очистку емкости для хранения растительного масла и получили отравление токсичными парами большой концентрации.

По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.