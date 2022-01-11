11.01.2022
Текслер встретился с новым руководителем полицейского главка Челябинской области
11.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 января
11.01.2022
Инженерная школа УГМК завершает приём заявок на обучение
11.01.2022
Правительство РФ поможет регионам реконструировать исторические центры городов
11.01.2022
В Копейске организована проверка по факту избиения грудничка
11.01.2022
Каникулы закончились, а вакцинация продолжается
В Копейске организована проверка по факту избиения грудничка
11.01.2022
В Челябинске в квартире найдены мертвыми мать с сыном
28.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
27.12.2021
Ситуация с пенсионеркой из Магнитогорска, которая замерзла в овраге, на контроле СКР
24.12.2021
Завершено расследование уголовного дела в отношении Ивана Белавкина
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021