В Копейске организована проверка по факту избиения грудничка

В Копейске (Челябинская область) при неизвестных обстоятельствах получил серьезные травмы двухмесячный младенец из многодетной семьи.Обстоятельства случившегося выясняют прокуратура и Следственный комитет Челябинской области.

Информация об избиении младенца появилась в социальной сети «Подслушано в Копейске».

«В детскую поликлинику поступил избитый младенец. Он весь в синяках и со сломанной рукой. Состояние критическое, был избит до полусмерти. Сейчас он в копейской реанимации, планируют отправить в Челябинск в нейрохирургию», - говорится в сообщении.

Как стало известно из собственного источника, что ребенка, а это девочка, в больницу привезла сама мать. Откуда травмы у ребенка она не знает. В семье воспитывается еще двое детей – 2010 и 2013 годов рождения. А тревогу мамаша забила после того, как грудничок стал срыгивать кровью после кормления.

В настоящее время следственными органами СУ СК РФ по данному факту проводится доследственная проверка, ход проведения которой поставлен прокуратурой Копейска на контроль.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при работе с семьями с детьми», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.



При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Как сказал старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков проведение проверки также взято на контроль руководителем следственного управления.