В Копейске с восьмиметровой глубины подняли тело 32-летнего мужчины

В Копейске (Челябинская область) сегодня, 11-го июня, водолазы мобильного отряда поисково-спасательной службы региона подняли со дна водоема тело 32-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ПСС области, прохожий заметил на берегу одного из карьеров поселка РМЗ одежду и позвонил в полицию. Стражи порядка начали проверку и установили, что владелец найденных вещей ушел из дома еще седьмого июня и пропал.

Утром пятницы спасатели-водолазы, оказывая помощь следствию, приступили к поисковым работам с применением водолазного оборудования. Во время одного из погружений они обнаружили тело погибшего на глубине более восьми метров в двадцати метрах от берега.

Тело погибшего транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции.