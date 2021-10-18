В Копейске сжигают колонийский свинарник, где случилась вспышка африканской чумы

В Челябинской области в октябре этого года зарегистрировано четыре вспышки африканской чумы свиней.

Очаги опасного инфекционного заболевания животных выявлены в подсобном хозяйстве исправительной колония №1 (Копейск); в личном подсобном хозяйстве недалеко от поселка Новый Красноармейского района; в холодильной камере на складе в Челябинске, где хранилось мясо из подсобного хозяйства колонии; на территории личного подсобного хозяйства Коркино.

Как рассказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, 15-го октября сотрудники надзорного ведомства совместно со специалистами управления ветеринарии регионального минсельхоза провели процедуру отчуждения животных из очагов африканской чумы. В общей сложности было изъято 180 свиней и 4,2 тонны потенциального зараженного мяса.

По словам Татьяны Нахтигаль, согласно ветеринарным правилам павшие, заболевшие и контактные свиньи подлежат отчуждению и уничтожению, а постройки, в которых находились животные, - обработке (если постройки каменные) и уничтожению (если постройки деревянные).

В прошедшую пятницу должностными лицами было отчуждено 96 животных в хозяйстве колонии и 84 – в ЛПХ поселка Новый. Также в исправительном учреждении отчуждено 4,2 тонны свинопродукции, которая также будет уничтожена.

Кроме того, в субботу, 16-го октября, в свинарнике колонии приступили к разбору и сжиганию деревянных настилов, а глава личного подсобного хозяйства сжигает свои деревянные постройки, где содержались зараженные животные.

По предварительной информации, причина возникновения всех очагов – скармливание животным пищевых отходов, не прошедших термическую обработку.