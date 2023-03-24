В Копейске возбудили уголовное дело в отношении учителя, жестоко обращавшегося с учеником

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения педагога с учеником в школе № 4 в поселке Бажова Копейского городского округа.

В социальным сетях появилась аудиозапись, где слышны угрозы от учителя в адрес ученика шестого класса, шлепки и слезы.

В школе поселка Бажова 21 марта произошел конфликт между учителем и учеников. На следующий день, 22 марта, в социальные сети попала аудиозапись инцидента.

На записи, попавшей в сеть, слышны угрозы в адрес ученика, шлепки на фоне слез и извинений ребенка. Якобы, школьника даже поставили на колени.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно выехали в учебное заведение. Была проведена доследственная проверка.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, в ходе проведения проверки было установлено, что учитель обществознания и истории в школе №4 Копейского городского округа жестоко обращался с учеником С. (2010 года рождения).

Было возбуждено уголовное дело. «Отделом дознания ОМВД России по Копейску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»)», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На прошлой неделе, 16 марта, в школе поселка Петропавловский в Верхнеуральском районе учитель математики ударила ученика. В ситуации разбираются полиция и уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.