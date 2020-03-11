В Кременкуле задержаны вымогатели

В Сосновском районе (Челябинская область) полицейскими задержаны трое южноуральцев, которые вымогали деньги у местного жителя. Стражи порядка предполагают, что он не единственная их жертва и ищут других пострадавших от действий злоумышленников.

Сотрудниками уголовного розыска Сосновского района около села Кременкуль задержаны трое мужчин, подозреваемые в вымогательстве. Под угрозой насильственных действий они требовали местного жителя денежные средства в сумме 50 тысяч рублей. Потерпевший деньги передавать не стал и сразу сообщил о происходящем в полицию.

«Двое задержанных мужчин оказались жителями Сосновского района, третий злоумышленник – житель Челябинска. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Вымогательство», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Вымогатели водворены в ИВС. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Полицейские не исключают, что это далеко не единственный эпизод преступной деятельности задержанных. Всем, кто пострадал от их действий либо стал свидетелем, необходимо обратиться в отдел МВД России по Сосновскому району по адресу: село Долгодеревенское улица 50 лет ВЛКСМ, 14 «а» либо позвонить по телефону: 8 (351-44) 5-15-65 или 02.