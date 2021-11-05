В Кунашакском районе иностранцы украли стадо баранов

В полицию Кунашакского района (Челябинская области) обратились жители села Аширово с заявлением о том, что со свободного выпаса похищены принадлежащие им овцы и бараны в количестве 64-х голов. Материальный ущерб составил более 250-ти тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались четверо ранее не судимых иностранных граждан, сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Челябинской области. Из какого они государства, в главке не уточняют по причинам конфиденциальности информации.

Полицейскими установлено, что подозреваемые перевезли похищенных ими овец и баранов на автомобиле «Газель» в Сосновский район, где держали животных у местного жителя, которому сообщили, что перегоняемый скот принадлежит им, но в связи с поломкой машины не может быть перевезен далее к месту продажи.

В настоящее время 62 головы мелкого рогатого скота возвращены хозяевам, двух баранов злоумышленники пустили под нож. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Все фигуранты задержаны и заключены под стражу.