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Родители школьников начальных классов в Челябинской области просят вернуть очное обучение для их
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Коронавирус
05.11.2021

Родители младшеклассников Челябинской области просят вернуть очное обучение
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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05.11.2021

Спасатели нашли тело рыбака, утонувшего на озере Садок пять дней назад
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В Кунашакском районе иностранцы украли стадо баранов

В полицию Кунашакского района (Челябинская области) обратились жители села Аширово с заявлением о том, что со свободного выпаса похищены принадлежащие им овцы и бараны в количестве 64-х голов. Материальный ущерб составил более 250-ти тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались четверо ранее не судимых иностранных граждан, сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Челябинской области. Из какого они государства, в главке не уточняют по причинам конфиденциальности информации.

Полицейскими установлено, что подозреваемые перевезли похищенных ими овец и баранов на автомобиле «Газель» в Сосновский район, где держали животных у местного жителя, которому сообщили, что перегоняемый скот принадлежит им, но в связи с поломкой машины не может быть перевезен далее к месту продажи.

В настоящее время 62 головы мелкого рогатого скота возвращены хозяевам, двух баранов злоумышленники пустили под нож. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Все фигуранты задержаны и заключены под стражу.

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05.11.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области, поставившие первый компонент прививку против коронавирусной инфекции
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05.11.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Родители школьников начальных классов в Челябинской области просят вернуть очное обучение для их
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05.11.2021

Родители младшеклассников Челябинской области просят вернуть очное обучение
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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05.11.2021

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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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05.11.2021 12:39

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