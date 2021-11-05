05.11.2021
В Кушанакском районе иностранцы украли стадо баранов
05.11.2021
Минэкологии запустило конкурс на лучшую елочную игрушку из мусора
05.11.2021
Южноуральцев предупреждают об опасности тонкого льда
05.11.2021
В Челябинской области составлен реестр опасных зданий, несущих угрозу детям
05.11.2021
Спасатели нашли тело рыбака, утонувшего на озере Садок пять дней назад
05.11.2021
Пьяный челябинец, уходя от погони, протаранил припаркованные авто
В Кушанакском районе иностранцы украли стадо баранов
В Челябинской области продлен режим нерабочих дней
03.11.2021
Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области
02.11.2021
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021