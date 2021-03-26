В Кыштыме на пожаре пострадала семья: бабушка погибла, дочь с внуками отравились

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В Кыштыме на пожаре пострадала семья: бабушка погибла, дочь с внуками отравились

В пятницу утром, 26 марта, в частном доме в Кыштыме (Челябинская область) вспыхнул пожар. В огне погибла бабушка. Ее дочь и внуки отравились угарным газом. В СК возбудили уголовное дело.

Как уточнили в ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о пожаре поступило около половины пятого утра. К прибытию огнеборцев дом горел на всей площади.

«Пожарные локализовали и ликвидировали горение на площади 120 квадратных метров», - уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Во время тушения пожарные нашли тело пожилой женщины. Спасти ее не удалось. Ее дочь и двое несовершеннолетних детей отравились продуктами горения. Их госпитализировали в больницу.

«Из указанного дома в лечебное учреждения с диагнозом - ожоги и отравление продуктами горения доставлены женщина (дочь погибшей) и ее дети – девятилетний мальчик и 16-летняя дочь. Медики оценивают состояние женщины и детей, как стабильное», - уточнил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По факту пожара, на котором погибла женщина и пострадали еще трое человек, в СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.