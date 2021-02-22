В Челябинской области за сутки умерло девять пациентов с коронавирусом

В Челябинской области лучше всех стреляет из Макарова женщина-наркополицейский

В Кыштыме полицейские вынесли из горящего дома пятерых детей

В Кыштыме (Челябинская область) сотрудники полиции спасли из огня семью из семи человек. Они вынесли из задымленного помещения пятерых детей и помогли выбраться на улицу их родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пожар произошел в частном доме, расположенном в Кыштыме по улице Беспалова. Загорелась крыша.

«Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД лейтенант полиции Егор Беспалов и рядовой полиции Вадим Лашманов, находясь на маршруте патрулирования в частном жилом секторе, полицейские увидели, что у одного из жилых домов на улице Свердлова загорелась крыша. Быстро оценив обстановку, стражи порядка сообщили о пожаре в дежурную часть и поспешили на помощь жильцам», - рассказали в региональном полицейском главке.

До прибытия работников скорой помощи, чтобы отвлечь испуганных ребят от происходящих событий, сотрудники полиции высадили их в служебную машину. После этого они были направлены в медучреждение для осмотра и оказания медицинской помощи. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.