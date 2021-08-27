В Кыштыме во время разбора старого здания с высоты упал рабочий

В Кыштыме (Челябинская область) в ходе работ по разбору старого промышленного здания с третьего этажа сорвался и упал между лестничными пролетами один из рабочих. Коллеги сразу вызвали скорую.

Техника безопасности не «роспись в журнале», и ее нарушение может иметь серьёзные последствия.

ЧП произошло при разборе старого здания, расположенного на улице Аношкина.

Множественные ушибы головы, а также сложные переломы руки и ноги получил 47-летний рабочий после падения с высоты третьего этажа.

Прибывшие медики оказали мужчине первую помощь и иммобилизацию переломанных конечностей, но донести до машины не представлялось возможным - здание уже частично разобрано, отсутствуют перила и часть лестничных пролетов. Спасатели Кыштымского отряда ПСС Челябинской области используя спинальный щит транспортировали раненого до земли, а затем и до кареты скорой помощи.