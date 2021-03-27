В лесу Кусинского района насмерть разбился пилот мотодельтаплана, начата проверка
В лесу рядом с поселком Магнитка в Кусинском районе (Челябинская область) сегодня вечером, 27-го марта, в результате крушения мотодельтаплана насмерть разбился пилот.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователь челябинского следственного отдела на транспорте и сотрудники транспортной полиции.
Участники группы производят осмотр территории падения летательного аппарата, его фрагментов, прилегающей зоны.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего (следствием рассматривается версия крушения летательного аппарата – нарушение правил эксплуатации и безопасности полёта).
По результатам проводимой в настоящее время процессуальной проверки Уральским следственным управлением на транспорте СКР будет принято процессуальное решение.
Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что мотодельтапланом управлял мужчина 1976-го года рождения. От полученных в результате крушения травм пилот летательного аппарата скончался на месте происшествия.