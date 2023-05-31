31.05.2023
Жительница Трехгорного заплатит за костер в лесу у реки Юрюзань
31.05.2023
Челябинец, напавший в автобусе на юную пассажирку, предстанет перед судом
31.05.2023
В Магнитогорске электросамокат обжег своего хозяина и спровоцировал пожар в его квартире
31.05.2023
Суд вынес приговор мужчине, по вине которого погиб мальчик из поселка Дзержинка
31.05.2023
Эндуро-гонка в «Солнечной долине» Миасса подарила участникам массу позитива и ярких эмоций
31.05.2023
Житель Челябинска обозначил проблему со стоянками на Краснопольском проспекте
В Магнитогорске электросамокат обжег своего хозяина и спровоцировал пожар в его квартире
19.05.2023
Водитель электросамоката из Челябинска, который насмерть сбил пенсионерку, заплатит два миллиона рублей
26.04.2023
Скоков призвал решить вопрос о выделении дополнительных дорожек для электросамокатов
30.03.2023
Челябинские подростки, сбитые машиной на тротуаре, получили серьезные травмы
29.03.2023
В Челябинске в ДТП пострадали двое подростков на электросамокате
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023