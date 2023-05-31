В Магнитогорске электросамокат обжег своего хозяина и спровоцировал пожар в его квартире

В Магнитогорске (Челябинская область) из-за работающего в аварийном режиме электросамоката его хозяин получил термический ожог, а в квартире обгорели стены и натяжной потолок.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, пострадавшему оказали первую помощь в травмпункте, пожар был потушено самостоятельно, без привлечения огнеборцев. Как уточнили пожарные, ЧП произошло 28 мая. Электросамокат, работавший в аварийном режиме, находился на зарядке. Само транспортное средство также получило повреждения.

В МЧС отмечают, что тушить возгорание в начальной стадии можно исключительно при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью, а владельцам электросамокатов следует строго соблюдать требования инструкции по эксплуатации.