В Магнитогорске годовалый малыш выжил, выпав из окна третьего этажа

В Магнитогорске (Челябинская область) годовалый ребенок получил серьезные травмы, выпав из окна третьего этажа. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей.

Происшествие случилось 16 июня в Ленинском районе. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе полиции Магнитогорска, ребенок находился дома с бабушкой. Пенсионерка отвлеклась на доли секунды, малыш взобрался на подоконник и выпал из открытого окна.

Ребенок получил серьезные травмы, но остался жив. Полиция провела проверку, а также профилактическую работу с семьей.

«На родителях лежит ответственность по сохранению здоровья детей», - прокомментировали в пресс-службе полиции, добавив, что взрослым нужно следить за детьми.

Это уже второе падение ребенка из окна на этой неделе в Магнитогорске. Ранее из окна выпал пятилетний ребенок, который от полученных травм скончался.