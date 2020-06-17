В Магнитогорске по вине пьяного мотоциклиста погибла 10-летняя девочка

В Магнитогорске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении жителя Верхнеуральского района, по вине которого погибла 10-летняя девочка. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил покатать ребенка на мотоцикле. Во время поездки девочка упала и получила смертельные травмы.

Как выясняли следователи, сосед предположительно находившийся в алкогольном опьянении предложил прокатить девочку на мотоцикле, в ходе движения 47-летний мужчина не справился с управлением мотоцикла, в результате падения девочка получила травмы не совместимые с жизнью. Отец девочки попытался доставить ее в больницу, но девочка скончалась по пути в больницу на заднем сиденье его автомобиля.

Водитель мотоцикла также доставлен в больницу и его состояние оценивается как тяжелое.

«С учетом обстоятельств произошедшего, по результатам проверки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области в отношении 47-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части четвертой статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил управления транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения повлекшее смерть человека» - сообщили в СКР по Челябинской области.

Расследование уголовного дела взято на контроль и.о. руководителя следственного управления.