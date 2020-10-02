В Магнитогорске посадили членов ОПГ

В Магнитогорске (Челябинская область) вынесен приговор в отношении участников ОПГ, которая занималась распространением наркотиков в регионе. На четверых они получили 47 лет лишения свободы.

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении семейной пары, проживающей в Копейске, а также двух жителей города металлургов за распространение наркотиков.

Судом установлено, что осужденные, являясь членами организованной преступной группы, осуществляли «закладки» наркотических средств на территории Челябинской области, преимущественно в Троицке.

«Соучастники в целях конспирации проживали на территории одних муниципальных образований, а преступную деятельность осуществляли на территории других населенных пунктов», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В результате совместных оперативных действий сотрудников МВД и ФСБ деятельность организованной преступной группы была пресечена, наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти с половиной до 13 лет.