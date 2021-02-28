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Челябинец, чтобы спастись от огня, выпрыгнул с четвертого этажа

В Магнитогорске потушили пожар в 15-этажном жилом доме

Сегодня, 28 февраля, в Магнитогорске (Челябинская область) произошел серьезный пожар в 16-этажке по проспекту Ленина, 78 из-за возгорание в электрощитах. На данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений из дома эвакуировались 54 человека, в том числе 13 детей. Кроме того, при помощи спаскомплектов огнеборцы вывели из опасной зоны 61 человека, в том числе 24 детей.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, работе огнеборцев мешали припаркованные автомобили. Установить коленчатые подъемники удалось благодаря мастерству водителей пожарных автомобилей. Будь ситуация серьезнее (например, в случае быстрого распространения огня или более плотного задымления), заставленный двор стал бы одним из решающих факторов, который помешал бы тушить пожар.

«Пожару был присвоен ранг №2, потому что нужно было проводить эвакуацию людей. Происходило горение в электрощитах. Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра», - сообщил начальник Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Дмитрий Лебедев.

Сейчас специалисты энергослужбы восстанавливают электроснабжение в подъезде жилого дома.