В Магнитогорске пьяный мужчина из трамвая расстрелял подростков

В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный мужчина, ехавший в трамвае, из «травмата» стрелял по подросткам. Известно, что травмы получили два человека.

Информация об инциденте появилась в группе «Черное Белое Магнитогорск» в ВКонтакте.

«Два подростка вошли в трамвай на улице Карла Маркса, остановка Советской армии. Один из подростков сел на сдвоенное сидение, напротив на одиночном сиденье сидел пьяный гражданин, второй подросток оплачивал проезд кондуктору и был в беспроводных наушниках. Когда он (второй подросток) оплатил проезд, то двинулся в конец вагона. Непонятно, с чего этот пьяный человек встал, прошел за ним и начал его оскорблять, требовать выключить музыку. Первый подросток встал и подошел к своему другу. Они попросили мужчину успокоиться, мужчина достал пневматический пистолет из пояса, направил в лицо подростку в наушниках и начал угрожать. В шоковом состоянии подросток отвел его руку в сторону, тогда он перенаправил на второго подростка. Хотел выстрелить ему в лицо, но у него выпала обойма, он стал поднимать пистолет», - говорится в сообщении.

После этого в инцидент вмешалась кондуктор. Она увела буянившего в сторону.

«Подростки подошли к двери, чтобы выйти, он снова встал и подошел к ним, начал снова оскорблять и угрожать. Затем ударил одного из подростков в лицо. В этот момент подростки вышли, он начал стрелять по ним, парню в наушниках попал в бедро и палец на ноге, второму подростку — в висок, они начали кричать, трамвай закрылся и уехал. За этой картиной наблюдала куча народа в вагоне», - говорится в сообщении.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» сотрудник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина, сообщение по данному происшествию зарегистрировано, по данному факту проводится проверка, устанавливаются очевидцы инцидента.